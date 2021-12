Estrela Michelin para uma das escolhas da SÁBADO Viajante

O restaurante algarvio A Ver Tavira é um dos cinco novos restaurantes portugueses distinguidos com uma Estrela Michelin. Recorde agora a nossa passagem por lá e a entrevista com o chef Luís Brito.

O A Ver Tavira é um dos cinco novos restaurantes portugueses distinguidos com uma Estrela Michelin. A notícia chegou esta semana, mas no passado mês de agosto o programa de televisão da SÁBADO Viajante na CMTV já tinha constatado que alguma coisa de especial se passava no espaço comandado por Luís Brito. O chef português foi uma das figuras em destaque do primeiro episódio gravado em Tavira e do segundo número da sua revista de viagens. Mais uma prova de que, na SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos.









Reveja agora a visita ao mercado desta cidade algarvia, a entrevista com Luís Brito e a refeição com vista para um dos tesouros algarvios mais procurados ao longo de todo o ano.