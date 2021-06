Covilhã: a arte vai estar na rua

Entre 26 de junho e 4 de agosto, o centro histórico da cidade da Covilhã recebe o WOOL, festival de arte urbana que, em 2021, comemora dez anos de existência. Serão mais de 40 iniciativas, de residências artísticas de fotografia e desenho (algumas já a decorrer) até à sonorização, pela banda First Breath After Coma do filme "Covilhã Industrial, Pitoresca e seus arredores", um trabalho de Artur Costa Macedo realizado em 1921.