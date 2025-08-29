Sábado – Pense por si

Notícias

SÁBADO Viajante na Jamaica chega hoje às bancas

Ricardo Santos
Ricardo Santos 29 de agosto de 2025 às 19:26
As mais lidas

Fomos à ilha de Bob Marley para encontrar muito mais do que reggae, praia e sol. Nesta edição da sua revista de viagens, mostramos também a realidade da cidade de Los Angeles, na Califórnia, EUA, agora com voo direto da TAP desde Lisboa.

"'Tá-se bem na Jamaica" é o mote para a nova edição da revista SÁBADO Viajante. Fomos à ilha de Bob Marley para encontrar muito mais do que reggae, praia e sol. Descobrimos um destino histórico, com gente que sabe receber e cidades e vilas com muito para conhecer. Estivemos nos hotéis que atraem milhares de turistas, nos restaurante de beira de estrada e mergulhámos na oferta de adrenalina e natureza que a Jamaica tem para dar a quem chega. Tudo no ritmo pausado e cativante que só esta ilha tem. 

Revista Sábado Viajante destaca a Jamaica, Los Angeles e Odemira
Revista Sábado Viajante destaca a Jamaica, Los Angeles e Odemira

Nesta edição da sua revista de viagens, mostramos também a realidade da cidade de Los Angeles, na Califórnia, EUA, agora com voo direto da TAP desde Lisboa. 

Para quebrar preconceitos, viajámos até Abu Dhabi, a capital dos Emiratos Árabes Unidos. Mais do que o arrojo arquitectónico entre o deserto e o mar, ficámos a conhecer uma capital vibrante mas não caótica, com uma oferta cultural e gastronómica entusiasmante. 

Em Portugal, fomos ao concelho de Odemira em busca da autenticidade. E encontrámo-la, entre moinhos de vento, praia, serra e planície. Sempre acompanhados pela banda sonora da viola campaniça. 

Temos ainda seis Turismos Rurais para conhecer, de norte a sul de Portugal, além de um portfólio no Sul de Itália. É uma viagem que poderia também ser ao passado, aos anos 80 do século XX. 

Entrevistas, crónicas, novidades, agenda e muito mais para ler na SÁBADO Viajante que chega agora às bancas. 

Sabemos para onde vamos. Venha daí connosco.

Tópicos Interesse gastronómico Mergulho Jamaica Portugal Bob Marley
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

Menu shortcuts

SÁBADO Viajante na Jamaica chega hoje às bancas