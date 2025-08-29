SÁBADO Viajante na Jamaica chega hoje às bancas

Fomos à ilha de Bob Marley para encontrar muito mais do que reggae, praia e sol. Nesta edição da sua revista de viagens, mostramos também a realidade da cidade de Los Angeles, na Califórnia, EUA, agora com voo direto da TAP desde Lisboa.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

"'Tá-se bem na Jamaica" é o mote para a nova edição da revista SÁBADO Viajante. Fomos à ilha de Bob Marley para encontrar muito mais do que reggae, praia e sol. Descobrimos um destino histórico, com gente que sabe receber e cidades e vilas com muito para conhecer. Estivemos nos hotéis que atraem milhares de turistas, nos restaurante de beira de estrada e mergulhámos na oferta de adrenalina e natureza que a Jamaica tem para dar a quem chega. Tudo no ritmo pausado e cativante que só esta ilha tem.



Revista Sábado Viajante destaca a Jamaica, Los Angeles e Odemira

Nesta edição da sua revista de viagens, mostramos também a realidade da cidade de Los Angeles, na Califórnia, EUA, agora com voo direto da TAP desde Lisboa.

Para quebrar preconceitos, viajámos até Abu Dhabi, a capital dos Emiratos Árabes Unidos. Mais do que o arrojo arquitectónico entre o deserto e o mar, ficámos a conhecer uma capital vibrante mas não caótica, com uma oferta cultural e gastronómica entusiasmante.

Em Portugal, fomos ao concelho de Odemira em busca da autenticidade. E encontrámo-la, entre moinhos de vento, praia, serra e planície. Sempre acompanhados pela banda sonora da viola campaniça.

Temos ainda seis Turismos Rurais para conhecer, de norte a sul de Portugal, além de um portfólio no Sul de Itália. É uma viagem que poderia também ser ao passado, aos anos 80 do século XX.

Entrevistas, crónicas, novidades, agenda e muito mais para ler na SÁBADO Viajante que chega agora às bancas.

Sabemos para onde vamos. Venha daí connosco.