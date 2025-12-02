Há uma nova Viajante nas bancas

Descubra Portugal, Brasil, República Dominicana, Zanzibar, Índia com a sua revista de viagens.
Na edição da SÁBADO Viajante que chegou este sábado às bancas, vamos surpreender com destinos e dicas para o último trimestre do ano. O Brasil será a primeira paragem, apostando num destino fora da caixa: Belém do Pará. A cidade é capital de um dos nove estados brasileiros amazónicos e transformou-se para receber a COP 30, a conferência das Nações Unidas para o ambiente. À boleia da inauguração de um hotel português em Belém, o Vila Galé Collection Amazônia, vamos conhecer a história, a cultura e a gastronomia da região. É um dos destinos para descobrir, também, no programa de televisão da Viajante no Canal Now - todos os sábados, às 09h30.
Quando o frio começar a apertar, faça as malas e voe para as Caraíbas, outra das nossas propostas para ler e ver na televisão e online. Na República Dominicana, vai encontrar o que precisa para uns dias de sol, praia, diversão, cultura e história. É um destino a que sempre se volta em qualquer momento.
Já que o calendário de 2025 se aproxima do fim, preparámos uma série de destinos para que a sua noite de Ano Novo seja ainda mais memorável. São 10 sugestões de cidades em Portugal e no estrangeiro para fazer a contagem decrescente na melhor companhia.
No sul de Portugal, vamos estar em Odemira, Aljezur e Monchique para lhe mostrar um Alentejo e um Algarve que se complementam, diferentes do que é esperado. Entre a serra e o oceano, com os olhos postos nos produtos regionais, na natureza e nas tradições.
Teremos ainda tempo para viajar até Zanzibar e saber tudo o que se pode fazer com crianças neste paraíso do Índico. Mantendo o foco nessas paragens, rumamos à Índia para mergulhar num festival que todos os anos acontece em Calcutá. Tudo através de um portfólio intimista de uma celebração secular.
Tudo isto e muito mais, de entrevistas a dicas, crónicas e novidades, para conhecer na próxima Viajante. Nas bancas, neste final de novembro. Saiba tudo sobre estes e outros destinos no Instagram e em sabado.pt/viajante
