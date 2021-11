Visitámos a Expo 2020, fomos às compras e tivemos um encontro com a história. A SÁBADO Viajante estreia neste sábado o primeiro episódio do programa de viagens no Dubai.

Dubai, capital do mundo, este fim de semana na CMTV

É já neste sábado que estreia o primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante no Dubai. Desta vez, a equipa da sua revista de viagens visita o emirado em busca da história de quase 300 anos, dos mercados exóticos de perfumes, ouro e especiarias, mas também da herança de um povoado que, depois de ter começado como aldeia de pescadores, se transformou numa capital do mundo.





Neste primeiro episódio, começamos por visitar o Museu Al Shindagha, onde se conta a evolução do território, e passamos pelo bairro histórico de Al Fahidi. Aqui, vamos conhecer o Centro para o Entendimento Cultural e ter uma conversa reveladora com Shaima Mohammad, uma jovem emirati que nos ajuda a quebrar preconceitos.Dubai é sinónimo de compras, por isso apanhamos um barco tradicional, atravessamos o Dubai Creek e mergulhamos nos souks, os mercados de especiarias, ouro e perfumes. Há muito para descobrir por lá. A viagem não acaba sem ficarmos num hotel que parece saído de um cenário de Indiana Jones e de um jantar a 200 metros de altura no 54º andar de um dos muitos arranha-céus da cidade.Tudo para descobrir a partir das 10h30 deste sábado na CMTV.Saiba mais sobre este e outros destinos na nova edição da, já nas bancas, ou a qualquer hora em sabado.pt/viajante