Partilhe connosco as suas fotos de viagem

Foi de férias recentemente? Há uma viagem que não lhe sai da cabeça? Continua a olhar para as fotografias da última aventura em Portugal ou no estrangeiro e as saudades batem forte? Está na altura de partilhar com a SÁBADO Viajante essa foto especial e um curto relato da experiência.





Envie-nos imagem e texto para o email viajante@sabado.cofina.pt e veja-os publicados já na próxima edição da sua revista de viagens, na secção "Os Nossos Viajantes".Enquanto tal não acontece, aproveite para descobrir a edição de Março-Maio da Viajante, onde damos destaque à República Dominicana, com 25 locais e experiências para conhecer e ter no país que é considerado o orgulho das Caraíbas. Do rum às praias, da natureza profunda à música e à gastronomia, traçamos um roteiro por todas as regiões do país que divide a ilha Hispaniola com o Haiti, com um mapa ilustrativo para saber sempre por onde anda.Nos destinos internacionais, destacamos a Austrália, a partir do portfólio da fotógrafa Marisa Cardoso, feito durante um mês de viagem no outro lado do mundo. A costa leste, de Sydney à Grande Barreira de Coral, é o ponto de partida para uma viagem inesquecível onde também não faltou o mítico Uluru.



Nas viagens feitas em Portugal, destaque para o concelho de Anadia, uma boa surpresa que combina espumante, leitão, desporto e natureza bem no Centro de Portugal. Continuamos com a sugestão de um fim-de-semana na Lousã e voamos até aos Açores para entender as razões de a ilha do Pico estar cada vez mais na moda.



A SÁBADO Viajante de março tem ainda uma entrevista direta e provocadora de Sofia Aparício, onde a modelo, atriz e Relações Públicas, nos fala de si e da sua viagem de dois meses e meio pela América do Sul.



Restaurantes com História e outros que foram distinguidos com a Estrela Verde Michelin também fazem parte da ementa, tal como um questionário com Beatriz Gosta e os segredos da mala de viagem da Youtuber Olívia Ortiz.





Tópicos Notícias Viajante revista leitores férias

Novidades, agenda de eventos, efemérides e as crónicas imperdíveis de Francisco José Viegas, Raquel Ochoa ou Gonçalo Câmara (entre outros) completam o pacote.Na, sabemos para onde vamos.