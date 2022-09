Israel: o novo episódio da SÁBADO Viajante

Telavive, Jerusalém e Mar Morto são os três locais para descobrir no próximo fim de semana com a SÁBADO Viajante.

E já neste sábado de manhã (10h30) que estreia mais um episódio da SÁBADO Viajante na CMTV. Desta vez, a equipa da sua revista de viagens vai estar no Médio Oriente, num dos destinos mais curiosos e polémicos do planeta - Israel.





A carregar o vídeo ... Teaser SÁBADO Viajante

A aventura começa em Telavive, uma das mais animadas cidades do mundo. Além da noite, da praia e da arquitetura, vamos conhecer a oferta cultural e gastronómica.Segue-se Jerusalém, a cidade sagrada onde as várias religiões se cruzam e os seus seguidores procuram viver em paz e respeito. Mas Jerusalém também é música de rua, património e o lugar onde Jesus Cristo terá sido sepultado.Nesta viagem por Israel, ateve como companhia um dos nomes mais conhecidos da televisão portuguesa: José Figueiras. O apresentador falou-nos da sua experiência no país e foi com ele que seguimos viagem até ao ponto mais baixo do planeta, o Mar Morto.Esta e outras aventuras da SÁBADO Viajante podem ser vistas todos os fins de semana de manhã na CMTV e a qualquer momento em sabado.pt/viajante