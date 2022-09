A Polónia quase desconhecida

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

No próximo sábado, a sua revista de viagens vai mostrar alguns dos segredos bem guardados da Polónia. Depois da visita a cidades como Varsóvia, Wroclaw e Lodz, desta vez a SÁBADO Viajante vai seguir por caminhos menos percorridos.





Tópicos Notícias Viajante Polónia episódios televisão CMTV

Começamos no Parque Nacional de Kampinos, visitamos a casa onde o compositor Frederic Chopin viveu os primeiros meses e sentamo-nos à mesa de um restaurante tradicional no centro da Polónia.Igrejas em madeira, um castelo cheio de histórias e uma fortaleza subterrânea da II Guerra Mundial serão os passos seguintes. Terminamos à mesa com os novos vinhos polacos.Tudo para descobrir neste sábado de manhã na CMTV.