Está nas bancas a SÁBADO Viajante

O segundo número da SÁBADO Viajante chega neste sábado às bancas. A sua revista de viagens, desta vez, ruma ao Sul para nos dar a conhecer Tavira, Tunísia e muito mais. A reportagem de capa é no Algarve, na região de Tavira, estrela também do programa de televisão que, todos os sábados, vai para o ar na CMTV. Fomos conhecer as praias e o património, a gastronomia e as tradições de uma cidade perfeita para qualquer altura do ano.

A viagem continua para outras paragens, onde o mar Mediterrâneo nos recebe com calor. Vamos descobrir Monastir, a arquitetura e as delícias à mesa, antes de embarcarmos para uma aventura pela costa oriental deste país do norte de África. Sousse e Mahdia também estão na lista, tal como o impressionante anfiteatro romano de El Jem, o terceiro maior do mundo.

Em setembro, deixamos o desafio de conhecer São Tomé e Príncipe através da imagem, um portfólio que não vai querer perder. E v oltamos a Portugal para saber quais as tendências do mundo do vinho para os próximos meses. Sugestões de produtores e enólogos de norte a sul do País, ilhas incluídas.

Temos também um roteiro de 48 horas para visitar o concelho do Sabugal, onde a paisagem, as pessoas e as aldeias históricas nos conquistaram. E ainda vai haver tempo para conhecer uma Herdade especial no coração do Alentejo.

Joana Amaral Dias vai falar-nos das suas viagens, além de contamos sempre com os relatos apaixonantes dos escritores Francisco José Viegas e Raquel Ochoa. Notícias, sugestões, curiosidades, tudo para descobrir com a Sábado Viajante. Já nas bancas e sempre em sabado.pt/viajante