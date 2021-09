Venha com a SÁBADO Viajante a Tavira

No primeiro episódio do programa da SÁBADO Viajante passado em Tavira, fomos à descoberta de uma cidade que tem muito para oferecer. Hotelaria e reaturação são os pontos de partida, mas também a diversão e o conhecimento não foram esquecidos. Começamos por descobrir um hotel bem no centro da cidade, o Vila Galé, e o restaurante A Ver Tavira, depois de um passeio pelo mercado local com o chef Luís Brito.