Novo destino na SÁBADO Viajante: Tavira

A carregar o vídeo ... Teaser Tavira - SÁBADO Viajante - ep01

Nade setembro, que chega este fim de semana às bancas, viajamos para Sul. Tavira é intemporal e um destino para descobrir em todos os meses do ano. História, Ria Formosa, gastronomia e praias de sonho no sotavento algarvio, de onde não apetece sair. É essa a nossa proposta de capa e o destino de estreia de nova temporada de episódios do programa de viagens na CMTV.Fique agora com um aperitivo para a descoberta desta cidade algarvia e da região em redor.