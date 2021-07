50 dicas de Albufeira a Sagres para as férias

As mais lidas GPS

O que fazer, onde ficar e onde comer no barlavento algarvio. Percorremos trilhos e passadiços deslumbrantes, relaxámos em hotéis de sonho, provámos petiscos incríveis e mergulhámos em águas quentes.

Não precisa de chatear a família e conhecidos com pedidos de ajuda: isto são conselhos de amigo. Do hotel onde ficar à praia desconhecida, da jantarada genuinamente algarvia ao bar escondido para um pôr do sol de copo na mão - damos-lhe 50 sugestões para o barlavento algarvio.