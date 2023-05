Nómadas e Chocolate

Weis, Bart e Kamil. Uma família nómada que conheci no Balcãs. Ela, holandesa. Ele, belga. O filho, Kamil, um pirata de 4 anos que leva toda a curiosidade nos olhos. Na sua caravana têm percorrido a Europa há mais de cinco meses. Estiveram pela Croácia, pela Bélgica, pelos Países Baixos, pela Alemanha e pela Hungria. Esta família marcou o fim da minha viagem pela Bósnia e o início da viagem pela Sérvia. Foi com eles que me despedi de um país e entrei no outro.