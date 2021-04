Vlachodimos diz que está na altura de sair do Benfica

O guarda-redes Odysseas Vlachodimos afirmou que está na altura de abandonar o Benfica, depois de três temporadas no clube da Luz, e considerou que talvez a transferência ainda não tenha acontecido devido à pandemia da covid-19.







Odysseas Vlachodimos

Em entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal grego Sportv 24, numa altura em que esteve ao serviço da seleção helénica, o guardião, de 26 anos, assumiu o desejo de disputar um dos principais campeonatos europeus e ingressar numa equipa que esteja na Liga dos Campeões."Estou pronto para seguir em frente. É algo que quero. Consolidei a minha carreira, conquistei títulos e joguei a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O Benfica deu-me muito, mas penso que estão reunidas as condições para dar o passo seguinte", disse Vlachodimos.Depois de duas temporadas a titular, o guarda-redes grego perdeu no último mês o lugar na equipa 'encarnada' para o brasileiro Helton Leite, situação que abriu a porta à saída."Penso que agora o clube está preparado para discutir propostas. No final da última época, já estava preparado para uma possível saída, mas penso que a pandemia acabou por dificultar que isso acontecesse", referiu.Nascido na Alemanha e formado no Estugarda, tendo depois passado pelo Panathinaikos, Vlachodimos confirmou que um regresso à 'Bundesliga' é uma possibilidade, mas que o seu principal objetivo é atuar numa liga das chamadas 'big 5'."Ter saído do Panathinaikos para o Benfica foi sem dúvida o passo certo. Melhorei em tudo na minha posição. Mas agora é altura de tentar um novo desafio", concluiu.Vlachodimos tem 119 jogos disputados pelo Benfica, tendo conquistado um campeonato e uma Supertaça portuguesa ao serviço do emblema lisboeta.