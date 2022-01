Vinhais distribuiu 51 mil euros por crianças que nasceram e vivem no concelho

O município de Vinhais distribuiu, em 2021, 51 mil euros por mais de uma centena de crianças que nasceram e vivem neste concelho do distrito de Bragança, divulgou hoje a autarquia.





Tópicos Vinhais Bragança nascer viver bebé

Trata-se de apoios concedidos no âmbito do programa municipal de incentivo às famílias que contemplam um subsídio de mil euros por cada nascimento e de 300 euros anuais a todas as crianças até entrarem no primeiro ciclo.Dos 51 mil euros distribuídos em 2021, 24 mil destinaram-se aos 24 bebés que nasceram neste concelho com pouco mais de sete mil habitantes e 27 mil euros a 90 crianças com menos de 6 anos, como informa a autarquia, em comunicado."A autarquia criou este apoio inédito com objetivos claros como: o apoio à natalidade, a fixação das famílias no concelho e o auxílio nas despesas das famílias", justifica.Uma das condições para a atribuição anual de 300 euros a todas as crianças com menos de 6 anos é que estas têm que frequentar as escolas do concelho.A autarquia aposta neste incentivo para fixar população e para que não haja perda de alunos no concelho transmontano.Os apoios à natalidade e escolaridade beneficiam também o comércio local, "uma vez que os valores atribuídos têm que ser gastos no comércio do concelho", sendo esta, para o município, "mais uma forma de dinamizar a economia local".