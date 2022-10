Vários bancos com aplicações e sites de acesso às contas em baixo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os serviços de 'homebanking' de vários bancos estão indisponíveis esta quinta-feira de manhã, incluindo a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander e Novo Banco.







Mariline Alves/Cofina Media

Fonte oficial da CGD confirmou à Lusa que o sistema está temporariamente indisponível e que as equipas informáticas estão a trabalhar para resolver o problema.Também o Santander está com problemas no acesso ao 'homebanking', mas a Lusa aguarda ainda esclarecimentos da entidade.Fonte oficial do Novo Banco também confirmou à Lusa que o sistema está indisponível e que o problema está a ser analisado para que o serviço possa ser reposto o mais rapidamente possível.