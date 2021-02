Vacinação contra a covid-19 arrancou em Cabeceiras de Basto

O processo de vacinação contra a covid-19 à população em Cabeceiras de Basto começou hoje e nesta fase serão vacinadas 1.300 pessoas, anunciou a autarquia.







Reuters

Em comunicado, a câmara de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, refere que esta fase da vacinação inclui maiores de 80 anos, bem como pessoas com idade igual ou superior a 50 anos com doenças associadas (doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica). Nesta fase estima-se que venham a ser vacinadas 1.300 pessoas.A autarquia aponta como meta vacinar esta semana 210 pessoas, estando prevista na próxima semana a vacinação de mais 400."A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto está a apoiar o processo de vacinação da covid-19 através da instalação de uma tenda junto ao Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto, com todas as condições de comodidade e climatização, que funciona como sala de recobro", acrescenta.As Juntas de Freguesia estão também a disponibilizar apoio ao nível do transporte para quem tiver necessidades, transporte este que será também realizado em articulação com os Bombeiros Cabeceirenses e com a Delegação do Arco de Baúlhe da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), tendo em conta as especificidades de cada pessoa, designadamente ao nível da sua condição física/mobilidade reduzida.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.411 pessoas dos 787.059 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.