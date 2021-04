TVI repudia "veementemente" agressão a repórter de imagem após jogo entre Moreirense e FC Porto

A direção de informação e o Conselho de Redação da TVI repudiaram hoje "veementemente" a agressão que o repórter de imagem da estação sofreu, na segunda-feira, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto.





Em comunicado, a direção de informação da TVI repudia a agressão que "o seu repórter de imagem Francisco Ferreira sofreu na segunda-feira à noite", em Moreira de Cónegos, no distrito de Braga, que teve "como protagonista o empresário de futebol Pedro Pinho".A TVI "apela às entidades competentes e às forças da manutenção da segurança e da ordem públicas para que se crie condições de proteção das equipas de reportagem que cobrem este tipo de eventos desportivos".A direção da TVI salienta que "distingue a instituição Futebol Clube do Porto de outros agentes e reserva-se a faculdade de proceder judicialmente contra os responsáveis pelas agressões e pelos danos causados ao material de trabalho do repórter de imagem".Também hoje, o Conselho de Redação divulgou a sua posição sobre as agressões ao repórter de imagem, repudiando veementemente a agressão e solidarizando-se "de forma integral e completa com o colega em causa, colocando-se ao dispor para o que for necessário".O Conselho de Redação da TVI "lembra que situações como a que se passou esta segunda-feira constituem um crime e são ofensivas e limitativas de direitos previstos na Constituição: o direito de um jornalista a trabalhar em liberdade e sem condicionalismos e, por consequência, o direito de cada cidadão a ser informado".Reforça que a agressão de um jornalista no exercício da sua profissão "é inadmissível, insjutificável e repudiável a todos os níveis", sublinhando que "nada, mas nada, muito menos os ânimos exaltados que marcam um final de um campeonato de futebol, justificam atitudes como a que se verificou esta segunda-feira".Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já condenou a agressão, que decorreu após o jogo entre Moreirense e FC Porto, para a I Liga.Após o encontro da 29.ª jornada da I Liga, que terminou empatado 1-1, o jornalista da TVI foi agredido nas imediações do estádio do Moreirense, de acordo com imagens transmitidas pelo próprio canal de televisão."A esta condenação pública, junta a FPF uma mensagem de ânimo e solidariedade ao repórter da TVI, extensiva a todos os profissionais da comunicação social", rematou a FPF.