Tribunal Constitucional chumba eleição de juiz Almeida Costa

A reunião dos juizes do Tribunal Constitucional (TC) para escolher o substituto do conselheiro Pedro Machete terminou sem a eleição do novo juiz.

A reunião dos juizes do Tribunal Constitucional (TC) para escolher o substituto do conselheiro Pedro Machete terminou sem a eleição do novo juiz, e a "cooptação será retomada em breve", foi hoje anunciado.





punidos pelas violações do segredo de justiça – uma posição que contraria a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre a matéria, onde aliás o Estado português já foi várias vezes condenado.

"Informo que o processo de cooptação relativo ao nome proposto foi concluído sem que se tenha procedido à cooptação. A cooptação será retomada em breve", indica um comunicado do Tribunal Constitucional.O nome do juiz Almeida Costa não conseguiu dois terços dos votos dos juízes. Seriam necessários sete dos dez votos dos juízes.Recorde-se que o nome gerou polémica devido à posição do candidato sobre o aborto, que foi noticiada pelo Diário de Notícias. Em 1984, defendeu a criminalização do aborto em qualquer circunstância, dizendo que uma mulher violada dificilmente engravidaria. Atribuiu como uma das causas de não engravidar um choque emocional, citando um artigo de 1972 que se baseou em estudos feitos em campos de concentração nazis.O juiz também afirmou que os jornalistas devem ser