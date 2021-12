As mais lidas

Três pessoas baleadas na Quinta do Mocho transportadas para hospitais de Lisboa

Três pessoas foram atingidas a tiro num incidente ocorrido ao início da madrugada deste domingo na Quinta do Mocho, Loures, tendo as vítimas sido transportadas para unidades hospitalares em Lisboa, confirmou esta domingo à Lusa fonte da PSP de Moscavide.





Segundo a mesma fonte, a ocorrência registou-se cerca das 00h30, tendo daí resultado três pessoas baleadas, duas delas sido transportadas para o Hospital de Santa Maria e a terceira para o Hospital de São José, ambos em Lisboa.Devido à natureza e gravidade do caso, a investigação está agora entregue à Polícia Judiciária (PJ).Não foram adiantados mais pormenores sobre o incidente, incluindo a gravidade do estado de saúde das vítimas, a motivação do crime e o tipo de armas utilizado.