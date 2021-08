Trabalhador morre após deslizamento de terras numa obra em Lisboa

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de um deslizamento de terras quando trabalhava numas obras na Avenida Santo Condestável, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte dos sapadores.





Fonte do Regimento de Sapadores de Lisboa disse que, pelas 14:20, "houve um deslizamento de terras numas obras em curso numa vala aberta na Avenida Santo Condestável", junto às Torres da Bela Vista.O trabalhador, de 53 anos, ficou "parcialmente soterrado", o que obrigou a trabalhos de resgate da vítima durante várias horas, que veio a falecer, tendo o óbito sido declarado no local do acidente perto das 18:00.No socorro, participaram 20 elementos e seis viaturas dos sapadores e uma viatura médica de emergência e reanimação e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica.