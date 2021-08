Jovem desaparecido em Proença-a-Nova foi encontrado vivo

O jovem de 20 anos que estava desaparecido desde terça-feira em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, foi encontrado hoje com vida, próximo da localidade de Casalinho.







GNR costas

Em declarações à agência Lusa, o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, capitão Jorge Massano, disse que o jovem foi encontrado cerca das 17:00, próximo da localidade de Casalinho, a cerca de dois quilómetros de Proença-a-Nova."O jovem foi encontrado por uma equipa dos bombeiros de Proença-a-Nova, num setor que lhes estava atribuído nas buscas", afirmou.Segundo o militar da GNR, "o jovem estava bem de saúde e a prioridade foi encaminhá-lo para o Hospital de Castelo Branco".Já sobre as causas que originaram o seu desaparecimento, Jorge Massano sublinhou que "ainda não houve uma explicação" para o sucedido e reforçou que a prioridade foi encaminhar o jovem para a unidade hospitalar.O alerta para o desaparecimento do homem foi dado na terça-feira, às 19:49.Segundo a GNR, estiveram envolvidos nas buscas 55 operacionais entre bombeiros, GNR e elementos da Força Especial de Proteção Civil.Foram ainda mobilizadas 17 viaturas para as buscas, drones da força especial de Proteção Civil e binómios da GNR.