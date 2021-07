Tóquio2020: Liliana Cá na final do disco, 49er na disputa pelas medalhas

Liliana Cá tornou-se na terceira atleta a assegurar a presença numa final, no lançamento do disco, depois de Patrícia Mamona, no triplo, e Auriol Dongmo, no peso, ao lançar o disco a 62,85 metros no segundo ensaio da sua estreia olímpica.

JOSÉ COELHO/LUSA

Liliana Cá tornou-se na terceira atleta a assegurar a presença numa final, no lançamento do disco, depois de Patrícia Mamona, no triplo, e Auriol Dongmo, no peso, ao lançar o disco a 62,85 metros no segundo ensaio da sua estreia olímpica.A lançadora natural do Barreiro, de 34 anos, terminou no oitavo lugar a qualificação, que promovia à final as 12 primeiras ou quem conseguisse 64,00, uma marca ao alcance de Liliana Cá, que tem 66,40 como recorde nacional, reforçado em março último.A outra representante lusa no disco, Irina Rodrigues, não foi além dos 57,03 metros, quedando-se pelo 25.º posto, na primeira vez que duas portuguesas estiveram presentes em Jogos Olímpicos na disciplina.Longe do Estádio Olímpico, na baía de Enoshima, a dupla de velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa assegurou um lugar entre as 10 tripulações que vão disputar a regata das medalhas, na segunda-feira.Os experientes Jorge Lima e José Costa seguraram o sexto lugar na classificação, após dois quartos lugares e um 11.º, nas regatas disputadas em Fujisawa, totalizando 72 pontos, mais 20 do que os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke, que lideram.Os dois velejadores portugueses vão melhorar a classificação obtida nas anteriores presenças olímpicas, depois de ambos terem sido 16.ºs no Rio2016 e de José Costa ter sido 11.º em Pequim2008, então com Francisco Andrade.Nos trampolins, Diogo Abreu também melhorou o anterior desempenho (16.º no Rio2016), mas não chegou à final, devido a um erro na segunda rotina, ficando com o 11.º lugar.O ginasta totalizou 93.420 pontos e igualou o registo alcançado por Diogo Ganchinho em Pequim2008, ambos apenas superados pelo sexto posto de Nuno Merino em Atenas2004 - no feminino, Ana Rente foi duas vezes 11.ª, em Londres2012 e no Rio2016.O velocista Carlos Nascimento também ficou pelas eliminatórias dos 100 metros com o sétimo lugar na terceira série, em 10,37 segundos, terminando no 45.º lugar, a cinco centésimas da melhor marca do ano e a 24 do seu recorde pessoal.