"Top Gun: Maverick" e "Jurassic World: Domínio" conquistaram bilheteiras em 2022

O filme protagonizado por Tom Cruise Top Gun: Maverick, o Jurassic World: Domínio e a produção da Marvel Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, foram os filmes que geraram maior receita de bilheteira no mundo em 2022.







Tom Cruise em Top Gun: Maverick

A segunda parte do filme que segue a história do aviador naval Pete Maverick Mitchel, interpretado por Tom Cruise, ultrapassou os 1.488 milhões de dólares (cerca de 1.400 milhões de euros) na bilheteira internacional, dos quais 48,3% da sua receita foi gerada nos Estados Unidos, segundo dados do portal Box Mojo Office.Com o Top Gun: Maverik, Cruise conseguiu superar o sucesso de bilheteira de Missão: Impossível - Fallout em 2018, que arrecadou mais de 791 milhões de dólares (cerca de 745 milhões de euros) em todo o mundo.O filme retoma a história dirigida por Tony Scott em 1986 e retrata o aviador 36 anos depois, agora como piloto instrutor que terá que enfrentar uma última missão.Top Gun foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes e posicionou-se como um dos filmes favoritos que vão disputar os prémios, com duas indicações para Globo de Ouro e mantendo-se nas listas de pré-indicações aos Óscares 2023 na categoria de música original, som e efeitos visuais.Embora se tenha tornado um dos filmes com maiores bilheteiras da história, Top Gun não ultrapassou os mais de 1.906 milhões de dólares (cerca de 1.795 milhões de euros) que o filme Homem-Aranha: Sem Volta a Casa arrecadou em 2021.A lista das películas mais lucrativas globalmente em 2022 tem o filme Jurassic World: Domínio em segundo lugar, com mais de 1.001 milhões de dólares (cerca de 942 milhões de euros) arrecadados nas bilheteiras.A produção estrelada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern e Sam Neill foi o pico do universo Jurassic World, que começou em 2015 e deu continuidade ao legado e às altas expectativas deixadas pela saga cinematográfica de Steven Spielberg, Jurassic Park.Embora o filme tenha obtido uma taxa de aceitação de 29% da crítica, de acordo com a página de filmes do Rotten Tomatoes, os dados mostram que os fãs de todo o mundo receberam com maior entusiasmo o projeto que evocou a nostalgia dos anos 1990.O terceiro lugar é ocupado pelo universo cinematográfico Marvel com o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um dos mais esperados do ano, com mais de 955 milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros) acumulados em bilheteira.A lista continua com títulos como Mínimos 2: A Ascensão de Gru (mais de 939 milhões de dólares ou 877 milhões de euros), Black Panther: Wakanda para Sempre (mais de 789 milhões de dólares ou 743 milhões de euros), The Batman (mais de 770 milhões de dólares ou 725 milhões de euros) e Thor: Amor e Trovão (mais de 760 milhões de dólares ou 715 milhões de euros).Apesar de seu lançamento tardio em 16 de dezembro, Avatar: O Caminho da Água já alcançou o nono lugar da lista até agora, acumulando mais de 609 milhões de dólares (cerca de 573 milhões de euros), segundo os últimos dados fornecidos pelo Box Office Mojo.A segunda parte de Avatar, de James Cameron, ainda em cartaz, tem o desafio de superar ou alcançar o sucesso da sua primeira obra, que ainda é a maior bilheteira de toda a história do cinema, tendo arrecadado quase 3.000 milhões de dólares (cerca de 2.830 milhões de euros).