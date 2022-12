Estes são os nomeados para os Globos de Ouro

Foram anunciados, esta segunda-feira, os nomeados para a 80ª Gala Anual dos Globos de Ouro, em Beverly Hilton, na Califórnia, EUA. A lista de nomeados para as 27 categorias foi revelada por Mayan Lopez e Selenis Leyva, e Helen Hoehne, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), no programa da manhã da televisão norte-americana NBC.



O drama Os espíritos de Inisherin, de Martin McDonagh, tem oito nomeações e o filme de aventura e ficção científica Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, seis indicações, o que faz destes dois filmes os mais nomeados para os Globos de Ouro de 2023. Na gala de 2021 destacaram-se os filmes O Poder do Cão e West Side Story.





Também os filmes Avatar: O Caminho da Água, Os Fabelmans e Pinóquio de Guillermo del Toro estão nomeados para várias categorias. Entre as séries mais nomeadas estão The White Lotus, Pam & Tommy, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story e Abbott Elementary. Para melhor realizador (filme) estão nomeados James Cameron (Avatar: O Caminho da Água), Daniel Kwan e Daniel Scheinert, (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), Baz Lurhmann, (Elvis), Martin McDonagh, (Os espíritos de Inisherin) e Steven Spielberg (The Fabelmans).A 80ª edição do Globo de Ouro volta a ter transmissão televisiva e vai realizar-se a 10 de janeiro de 2023, às 20 horas, com o comediante Jerrod Carmichael no papel de apresentador. Na edição do ano passado, devido às críticas feitas à associação pela falta de diversidade dos nomeados e à investigação jornalística que decorria sobre as votações, existiu um boicote à gala e as celebridades não estiveram presentes. Este ano a organização dos Globos de Ouro realizou uma reforma interna e aprovou um novo código de conduta para os seus membros.Consulte a lista completa abaixo:Avatar: O Caminho da ÁguaElvisOs FabelmansTárTop Gun: MaverickBabylonOs espíritos de InisherinTudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoGlass Onion: Um Mistério Knives OutTriângulo da TristezaJames Cameron, Avatar: O Caminho da ÁguaDaniel Kwan e Daniel Scheinert, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoBaz Luhrmann, ElvisMartin McDonagh, Os espíritos de InisherinSteven Spielberg, Os FabelmansAustin Butler, ElvisBrendan Fraser, A BaleiaHugh Jackman, O FilhoBill Nighy, ViverJeremy Pope, The InspectionCate Blanchett, TárOlivia Colman, Império da LuzViola Davis, A Mulher ReiAna de Armas, BlondeMichelle Williams, Os FabelmansDiego Calva, BabylonDaniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives OutAdam Driver, Ruído BrancoColin Farrell, Os espíritos de InisherinRalph Fiennes, O MenuMargot Robbie, BabylonAnya Taylor-Joy, O MenuEmma Thompson, Boa Sorte, Leo GrandeLesley Manville, Um Sonho em ParisMichelle Yeoh, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoBrendan Gleeson, Os espíritos de InisherinKe Huy Quan, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoBarry Keoghan, Os espíritos de InisherinBrad Pitt, BabylonEddie Redmayne, O Enfermeiro da NoiteAngela Bassett, Black Panther: Wakanda Para SempreKerry Condon, Os espíritos de InisherinJamie Lee Curtis, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoDolly De Leon, Triângulo da TristezaCarey Mulligan, Ela DisseTárOs FabelmansTudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoOs espíritos de InisherinA Voz das MulheresRRR, ÍndiaA Oeste Nada de Novo, AlemanhaArgentina, 1985 ArgentinaClose, BélgicaDecisão de Partir, Coreia do SulO Gato das Botas: O Último DesejoInu-OhMarcel the Shell With Shoes OnPinóquio de Guillermo del ToroTurning Red - Estranhamente VermelhoBabylonOs espíritos de InisherinOs FabelmansPinóquio de Guillermo del ToroA Voz das MulheresCarolina, de Taylor Swift, para A Rapariga SelvagemCiao Papa, de Guillermo del Toro & Roeban Katz, para Pinóquio de Guillermo del ToroHold My Hand, de Lady Gaga & Bloodpop, para Top Gun: MaverickLift Me Up, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Para SempreNaatu Naatu, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, para RRRBetter Call SaulThe CrownHouse of the DragonOzarkSeveranceAbbott ElementaryThe BearHacksOnly Murders in the BuildingWednesdayBlack BirdMonster: The Jeffrey Dahmer StoryPam and TommyThe DropoutThe White LotusJeff Bridges, The Old ManKevin Costner, YellowstoneDiego Luna, AndorBob Odenkirk, Better Call SaulAdam Scott, SeveranceEmma D’Arcy, House of the DragonLaura Linney, OzarkImelda Staunton, The CrownHilary Swank, Alaska DailyZendaya, EuphoriaDonald Glover, AtlantaBill Hader, BarrySteve Martin, Only Murders in the BuildingMartin Short, Only Murders in the BuildingJeremy Allen White, The BearQuinta Brunson, Abbott ElementaryKaley Cuoco, The Flight AttendantSelena Gomez, Only Murders in the BuildingJenna Ortega, WednesdayJean Smart , HacksTaron Egerton, Black BirdColin Firth, The StaircaseAndrew Garfield, Under the Banner of HeavenEvan Peters, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer StorySebastian Stan, Pam & TommyJessica Chastain, George and TammyJulia Garner, Inventing AnnaLily James, Pam and TommyJulia Roberts, GaslitAmanda Seyfried, The DropoutF. Murray Abraham, The White LotusDomhnall Gleeson, The PatientPaul Walter Hauser, Black BirdRichard Jenkins, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer StorySeth Rogen, Pam & TommyJohn Lithgow, The Old ManJonathan Pryce, The CrownJohn Turturro, SeveranceTyler James Williams, Abbott ElementaryHenry Winkler, BarryElizabeth Debicki, The CrownHannah Einbinder, HacksJulia Garner, OzarkJanelle Jame, Abbott ElementarySheryl Lee Ralph, Abbott elementaryJennifer Coolidge, The White LotusClaire Danes, Fleishman is in TroubleDaisy Edgar-Jones, Under the Banner of HeavenNiecy Nash, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer StoryAubrey Plaza, The White Lotus