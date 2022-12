Regresso a Avatar: agora, o azul é submarino

Podia ter sido o maior fracasso da história do cinema. Com um orçamento de 230 milhões de dólares, essencialmente estoirado em tecnologia e efeitos especiais, o Avatar de 2009 tinha tudo para derrapar na bilheteira, a começar pelas más críticas, unânimes a apontar as falhas no argumento, considerado tonto e pouco verosímil, mesmo para um filme de ficção científica, onde o realismo está longe de ser crucial.