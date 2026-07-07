Tondela faculta apoio psicossocial a pessoas afetadas pelos incêndios

O apoio presencial funcionará na sede da União de Freguesias de S. João do Monte e Mosteirinho ou ao domicílio.

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A Câmara de Tondela está a disponibilizar apoio psicossocial às pessoas que foram afetadas pelo incêndio que deflagrou na quinta-feira em Vouzela e chegou a aldeias da serra do Caramulo, anunciou esta terça-feira a autarquia.



Incêndio em Vouzela foi dominado no domingo PAULO NOVAIS/LUSA

"Através dos serviços de Ação Social e de Proteção Civil, o Município de Tondela está a disponibilizar apoio psicossocial às pessoas que foram afetadas pelo incêndio que afetou a União de Freguesias de S. João do Monte e Mosteirinho", no Caramulo.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, este auxílio "está a ser prestado por uma equipa técnica, com o apoio da junta de freguesia local".

Nesta fase de restabelecimento e de apoio à comunidade, refere, o atendimento presencial e acompanhamento domiciliário funcionarão a partir de hoje e até sexta-feira, entre as 10:00 e as 17:00.

O "atendimento presencial às vítimas do fogo" funciona na sede da União de Freguesias de S. João do Monte e Mosteirinho e "a equipa técnica está ainda disponível para visitas domiciliárias às pessoas que manifestem essa necessidade".

O incêndio que chegou ao concelho de Tondela teve início no concelho de Vouzela, pelas 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagando-se aos municípios de Oliveira de Frades, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

O incêndio foi dado como dominado às 12:40 de domingo.

Segundo a Proteção Civil, na sexta-feira, registaram-se dois feridos graves. Um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro graus, ao tentar apagar o fogo, e um outro de 34 anos sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o fogo.

Até ao momento, há seis vítimas ligeiras a registar, três bombeiros voluntários, um sapador e dois civis, um deles no concelho de Águeda.

Na sexta-feira, este incêndio destruiu totalmente uma fábrica em Vouzela de componentes de madeira, produtora de biomassa para produção de energia e ainda aviários e animais.

Pelas 14:35 de hoje, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam, em operação rescaldo e de vigilância a reacendimentos, 378 operacionais no terreno, apoiados por 133 veículos e seis meios aéreos.