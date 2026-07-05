Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Fogo de Vouzela está dominado, mas há risco de reacendimentos

Lusa 13:34
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 30 de junho a 6 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de junho a 6 de julho
As mais lidas

Comandante dos bombeiros alertou que a situação ainda está longe de estar resolvida.

O incêndio que se iniciou em Vouzela às 03:04 de quinta-feira está, neste momento, dominado e a situação está "mais calma", mas com risco de reacendimentos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O incêndio de Vouzela tem sido um dos mais preocupantes
O incêndio de Vouzela tem sido um dos mais preocupantes Paulo Novais/Lusa

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima, adiantou que o incêndio, que começou em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro, estava dominado às 12:40.

No entanto, continua a existir muitos reacendimentos em todo o perímetro a que os bombeiros têm de acorrer rapidamente.

Francisco Lima alertou, contudo, que a situação ainda está longe de estar resolvida. "Apesar de tudo estar muito mais calmo, é a partir desta hora que as coisas se começam a complicar. Continuamos com todos os meios no terreno para combater os reacendimentos e evitar que tudo se complique", reforçou.

Artigos Relacionados

O presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, mostrou-se mais tranquilo com o evoluir positivo do fogo, mas frisou que existem "muitos pontos quentes, ao longo de vários quilómetros", o que é uma preocupação devido aos reacendimentos.

"Os bombeiros estão sempre a correr para resolver as coisas rapidamente e impedir novas progressões", afirmou à Lusa o autarca.

Pelas 13:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 1.183 operacionais no terreno, apoiados por 394 veículos e 11 meios aéreos.

Segundo a Proteção Civil, na sexta-feira, registaram-se dois feridos graves. Um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau, ao tentar apagar o fogo, e um outro de 34 anos sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio.

Há também três vítimas ligeiras a registar, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela. E ainda um civil de Águeda com queimaduras.

Na sexta-feira, este incêndio destrui totalmente uma fábrica em Vouzela de componentes de madeira, produtora de biomassa para produção de energia.

A carregar o vídeo ...
Luís Neves e o incêndio de Vouzela: 'Tudo indicia comportamento criminoso'
Tópicos Incêndio Bombeiro Incêndios Resposta de emergência Vouzela Francisco Meneses de Lima Carlos Oliveira
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fogo de Vouzela está dominado, mas há risco de reacendimentos