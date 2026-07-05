Fogo de Vouzela está dominado, mas há risco de reacendimentos

Comandante dos bombeiros alertou que a situação ainda está longe de estar resolvida.

O incêndio que se iniciou em Vouzela às 03:04 de quinta-feira está, neste momento, dominado e a situação está "mais calma", mas com risco de reacendimentos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



O incêndio de Vouzela tem sido um dos mais preocupantes Paulo Novais/Lusa

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima, adiantou que o incêndio, que começou em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro, estava dominado às 12:40.

No entanto, continua a existir muitos reacendimentos em todo o perímetro a que os bombeiros têm de acorrer rapidamente.

Francisco Lima alertou, contudo, que a situação ainda está longe de estar resolvida. "Apesar de tudo estar muito mais calmo, é a partir desta hora que as coisas se começam a complicar. Continuamos com todos os meios no terreno para combater os reacendimentos e evitar que tudo se complique", reforçou.

O presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, mostrou-se mais tranquilo com o evoluir positivo do fogo, mas frisou que existem "muitos pontos quentes, ao longo de vários quilómetros", o que é uma preocupação devido aos reacendimentos.

"Os bombeiros estão sempre a correr para resolver as coisas rapidamente e impedir novas progressões", afirmou à Lusa o autarca.

Pelas 13:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 1.183 operacionais no terreno, apoiados por 394 veículos e 11 meios aéreos.

Segundo a Proteção Civil, na sexta-feira, registaram-se dois feridos graves. Um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau, ao tentar apagar o fogo, e um outro de 34 anos sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio.

Há também três vítimas ligeiras a registar, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela. E ainda um civil de Águeda com queimaduras.

Na sexta-feira, este incêndio destrui totalmente uma fábrica em Vouzela de componentes de madeira, produtora de biomassa para produção de energia.

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