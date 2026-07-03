Duas aldeias evacuadas em Tondela devido a incêndio de Vouzela

Durante a noite foi evacuada a aldeia de Matadagase e agora está a ser evacuada a aldeia de Mansores.

Duas aldeias em Tondela foram evacuadas pela proximidade do incêndio que deflagrou em Vouzela, e que está “descontrolado” na encosta da serra do Caramulo.



Bombeiros em Vouzela PAULO NOVAIS/LUSA

“Estamos a defender as aldeias com os meios que estão lá alocados, mas os meios são poucos, há aldeias sem meios”, afirmou à Lusa o comandante Miguel Santos, que tem um hangar da corporação em São João do Monte, “uma das freguesias mais expostas” à frente do fogo.

À agência Lusa, o responsável disse, pelas 11h45, que “durante a noite foi evacuada a aldeia de Matadagas e agora está a ser evacuada a aldeia de Mansores”, ambas na freguesia de São João do Monte, no concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Em declarações aos jornalistas a partir de Torres Novas, o ministro da Administração Interna confirma que a “maior preocupação” é exatamente com o incêndio de Vouzela, onde existiu um “combate terrível” durante a noite, por causa do vento, mas que se espera que “amaine” durante o dia.

O incêndio já queimou mais de sete mil hectares de floresta e mato, revelam dados europeus. De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o fogo que eclodiu pelas 03:04 de quinta-feira em Vouzela e se estendeu, depois, a Oliveira de Frades e Tondela (Viseu) e Águeda (Aveiro), a área ardida situava-se, ao início do dia de hoje, nos 7.191 hectares, estando em expansão, já que o incêndio lavra há mais de 33 horas e permanece ativo.

Os mais de 7.000 hectares correspondem a cerca de 10.000 campos relvados de futebol de 11.

Os dados consultados pela agência Lusa pelas 12:00, sustentados na informação recolhida pelos sensores VIIRS e Modis (instalados a bordo de satélites que orbitam a Terra), permitem ainda estimar um perímetro de incêndio com mais de 50 quilómetros (km), que se desenvolveu para oeste e sudoeste (em direção ao município de Águeda, pela zona florestal do Préstimo) e também para sul e sudeste, para as vertentes da serra do Caramulo, já no concelho de Tondela.

Já as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a zona onde o incêndio permanece ativo, indicavam, às 12:00, uma temperatura estimada de 29,3º centígrados e humidade relativa de 25,6%, segundo dados publicados na página fogos.pt.

De acordo com os mesmos dados, é expectável uma subida da temperatura do ar ao longo do dia (máxima de 34,8º às 18:00) e uma queda abrupta da humidade relativa para um valor mínimo de 13% pelas 19:00.

Ainda segundo o IPMA, a velocidade média estimada do vento cifrava-se, à mesma hora, em redor dos 18 quilómetros/hora (km/h) - com rajadas que poderiam chegar aos 43 km/h -, sendo, no entanto, de esperar uma redução da intensidade do vento ao longo do dia, voltando a aumentar a partir das 21:00.

No combate às chamas do incêndio que eclodiu em Vouzela estavam, pelas 12:40 de hoje, um total de 955 operacionais, apoiados por 308 viaturas e nove meios aéreos.