TAP: Ex-vice-presidente da Parpública diz ter ficado surpreendido por Miguel Cruz tutelar companhia

O ex-vice-presidente da Parpública admitiu hoje ter ficado surpreendido por o ex-secretário de Estado Miguel Cruz ter deixado a presidência da empresa para a ir tutelar no Governo, bem como a TAP.





"Estranhei que, sendo o doutor Miguel Cruz presidente da Parpública, e havendo na organização do Ministério das Finanças duas secretarias de Estado, tendo em atenção que até aí quem liderava o processo da TAP era o senhor secretário de Estado Nuno Mendes, foi com surpresa que vi a delegação de competências no doutor Miguel Cruz, que tinha acabado de ser presidente da Parpública, tutelar a Parpública, da mesma maneira que vi também tutelar o processo da TAP", afirmou Carlos Durães da Conceição, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea, em resposta ao deputado do Chega Filipe Melo.Carlos Durães da Conceição fez parte da Parpública até 24 de julho de 2020, tendo a gestora de participações sociais do Estado como presidente Miguel Cruz, de 2017 a meados de 2020, altura em que assumiu o cargo de secretário de Estado do Tesouro.Segundo o ex-vice-presidente, o acompanhamento da TAP, no âmbito do exercício da função acionista, esteve confiado ao presidente da Comissão Executiva da Parpública, exceto entre 15 de junho e 24 de julho de 2020."No dia 15 de junho, o presidente da Comissão Executiva que tinha delegação de competências para acompanhar o dossiê TAP apresenta a carta de renúncia e toma posse como secretário de Estado do Tesouro, com delegação de competências do ministro das Finanças para tutelar a Parpública e liderar o processo TAP. [...] O outro administrador, que coadjuvava a Comissão Executiva em matéria da TAP, assumiu essas responsabilidades", explicou.Após a renúncia de Miguel Cruz, demitiu-se também a administradora financeira (CFO), ficando a Comissão Executiva reduzida a metade, com três administradores, dois executivos e um não executivo.Questionado pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua por que se demitiu a CFO, Durães da Conceição disse: "A resposta é muito simples, foi para chefe de gabinete do secretário de Estado do Tesouro".A eleição dos novos órgãos sociais aconteceu em 24 de julho de 2020, "meia dúzia de horas depois" de serem assinados os documentos sobre a reversão da privatização.Carlos Durães da Conceição caracterizou Miguel Cruz como "uma pessoa com perfil centralizador" e disse que "não houve interação" entre a tutela e a Parpública sobre o regresso da companhia aérea ao controlo do Estado, em 2020, não excluindo, porém, que possa ter havido interações com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), acionista da Parpública.Questionado pelo deputado do PSD Paulo Moniz se se sentiu confortável com a privatização da companhia aérea, através de uma capitalização de 217,5 milhões de euros, pela Atlantic Gateway, Durães da Conceição respondeu: "Não sentimos desconforto com a operação, mas nos documentos subscritos pela Parpública, condicionámos a assinatura desses documentos ao recebimento de instruções vinculantes, tendo em atenção -- e não é uma crítica -- o envolvimento muito acentuado na liderança deste processo por parte do Governo".