Superliga: Clubes ingleses fazem "contribuição" de 25 ME e aprovam castigos futuros

Os clubes ingleses envolvidos na Superliga europeia vão fazer uma "contribuição conjunta" de 22 milhões de libras (cerca de 25 milhões de euros) para ajudar o futebol no país, anunciaram esta quarta-feira a federação (FA) e a liga inglesas de futebol.





Num comunicado conjunto, a FA e a Premier League explicaram que Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Manchester United voltaram a "pedir desculpa" pela sua intervenção no projeto que visava uma nova competição na Europa, à parte das ligas e da UEFA."Os seis clubes envolvidos nas propostas para formar uma Superliga europeia reconheceram hoje mais uma vez que suas ações foram um erro e reafirmaram o seu compromisso com a Premier League e o futuro do futebol inglês. Como um gesto de boa vontade, os clubes concordaram coletivamente em fazer uma contribuição de 22 milhões de libras, que irá para o bem do jogo, incluindo novos investimentos em apoio aos adeptos, futebol de formação e programas comunitários", lê-se no comunicado.Além dessa contribuição, todos os seis clubes concordaram apoiar a implementação de novas regras no futebol inglês, com qualquer ação semelhante à criação de uma prova como a Superliga europeia a resultar numa dedução de 30 pontos e em multas que podem chegar aos 25 milhões de libras (cerca de 29 milhões de euros).Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Juventus, AC Milan e Inter Milão são os outros clubes europeus que estavam incluídos na criação da nova competição, que acabou por não ir em frente devido a críticas das UEFA, federações, adeptos e até alguns governos dos próprios países.