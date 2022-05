Sporting obrigado a ganhar hoje para adiar título do FC Porto

O Sporting pode adiar hoje a conquista do título nacional por parte do FC Porto, mas para isso tem de vencer na receção ao Gil Vicente, em encontro da 32.ª jornada da I Liga de futebol.







Ruben Amorim Mário Vasa / Sporting CP

Depois de os 'dragões' terem vencido, no sábado, o Vizela por 4-2, o Sporting ficou obrigado a vencer para poder adiar mais uma vez a questão do título, numa altura em que vão ficar a faltar duas rondas para o termo da prova.Além do embate de Alvalade, destaque para a partida em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Boavista, um encontro em que os anfitriões precisam de vencer para se manterem na luta pela fuga à despromoção, enquanto os 'axadrezados' já estão praticamente a salvo.Em Guimarães, o Vitória local garante o sexto posto e fica ainda na luta pelo quinto em caso de triunfo frente ao Santa Clara, equipa já com a sua situação definida na prova.Programa e resultados da 32.ª jornada:- Sexta-feira, 29 abr:Famalicão - Estoril Praia, 3-1 (1-0 ao intervalo)- Sábado, 30 abr:Arouca -- Portimonense, 1-0 (0-0)Marítimo -- Benfica, 0-1 (0-1)FC Porto -- Vizela, 4-2 (2-1)Belenenses SAD - Sporting de Braga, 0-1 (0-0)- Domingo, 1 mai:Vitória de Guimarães - Santa Clara, 15:30Moreirense - Boavista, 18:00Sporting - Gil Vicente, 20:30- Segunda-feira, 2 mai:Paços de Ferreira - Tondela, 20:15