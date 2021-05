Sindicato da PSP justifica processos disciplinares com maior monitorização das redes sociais dos polícias

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) admitiu hoje que uma maior monitorização por parte da direção nacional da PSP às redes sociais dos polícias poderá justificar os dados sobre os processos disciplinares de 2020.







PSP

O balanço social da Polícia de Segurança Pública hoje revelado indica que a PSP expulsou 15 polícias e suspendeu 94 em resultado dos processos disciplinares decididos em 2020, quando foram arquivados cerca de 74% dos casos."Face às redes sociais há agora uma maior monitorização por parte da direção nacional relativamente ao comportamento dos polícias, poderá ser um dado que tenha ajudado nessas conclusões", disse à agência Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, em reação ao documento.Paulo Santos realçou que estes dados mostram que é "o escrutínio" e "a disciplina" da instituição PSP a funcionar.O presidente da ASPP ressalvou que os polícias "têm direito à sua opinião" e "à liberdade de expressão dentro das balizas que estão definidas"."Os polícias têm de ter a responsabilidade daquilo que dizem e a direção nacional certamente que está atenta a esses fenómenos e espera-se que a instituição aja dentro daquilo que é o equilíbrio e a necessidade tendo em conta a hierarquia, a função policial e aquilo que é o papel de um polícia na sociedade".O balanço social revela também que no ano passado foram instaurados 1.144 novos processos disciplinares e decididos 1.230, tendo transitado 2.418 para 2021, sendo a pena de multa a maior consequência dos processos decididos.O documento indica ainda que cerca de metade do efetivo policial da PSP ultrapassa os 45 anos de idade e o número de efetivos diminuiu 2% no ano passado, sendo mais notório na carreira de agentes.Paulo Santos afirmou que esta matéria preocupa os polícias e apelou, mais uma vez, ao rejuvenescimento da PSP, sendo para tal necessário que seja permitido as saídas de quem está na situação de pré-aposentação e a entrada de novos elementos.O presidente da ASPP considerou que o envelhecimento do efetivo da PSP constitui "uma dificuldade acrescida na resposta a dar às missões"."O Governo deve perceber esta realidade e abrir mais escolas [recrutamento de novos agentes] e o pessoal que está em condições para a pré-aposentação que saia", disse ainda.