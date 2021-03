Saúde Mental: Governo vai criar 40 equipas comunitárias e unidades para doentes agudos nos hospitais

Para tirar os doentes agudos dos hospitais psiquiátricos, serão criadas quatro unidades em hospitais gerais: no Médio Ave, em Santa Maria da Feira, no Centro Hospitalar do Oeste, na zona de Caldas da Rainha e Peniche, e na região mais ocidental da Amadora.