Quase metade dos hospitais falha na primeira consulta de psiquiatria

Governo está a desenhar estratégias para diminuir tempos de espera, mas plano só será concretizado em 2025. Há pacientes muito urgentes que chegam a esperar mais do dobro do tempo recomendado.

Hugo Lopes entrou com o carro nas urgências do Hospital de Cascais, no início do mês. Num vídeo explicou que estava num "sofrimento prolongado" e que não estava "bem da cabeça". "A minha sanidade mental abandonou-me há um ano. É muito grave", sublinhava. Hugo Lopes será apenas uma das centenas de pessoas em Portugal que não tem acesso a cuidados de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva os governos a investirem na saúde mental, mas Portugal continua atrasado em dar uma resposta.