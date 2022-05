Rússia prolonga fecho de aeroportos próximos da fronteira ucraniana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Rússia vai manter 11 aeroportos das suas regiões próximas da Ucrânia encerrados até 06 de junho, anunciou este domingo a Agência Federal de Transportes Aéreos da Federação Russa (Rosaviatsia).







O espaço aéreo no centro e sul da Rússia foi temporariamente encerrado à aviação comercial em 24 de fevereiro, quando as forças russas invadiram a Ucrânia. A medida foi decretada por um período inicial de uma semana, mas tem sido sucessivamente prorrogada."O regime de restrições temporárias de voos em 11 aeroportos russos foi prorrogado até 06 de junho de 2022", disse a Rosaviatsia, num comunicado citado pela agência oficial TASS.A medida, que estava atualmente em vigor até 31 de maio, afeta os aeroportos das cidades de Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol e Elista.O regulador recomendou que as companhias aéreas russas organizem o transporte de passageiros em rotas alternativas utilizando os aeroportos de Sochi, Volgograd, Mineralnye Vody, Stavropol e Moscovo. De acordo com a Rosaviatsia, todos os outros terminais aeroportuários do país estão a operar normalmente.