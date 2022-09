As mais lidas

Rússia de fora do Euro 2024 de futebol

A seleção da Rússia, país que tem sido sucessivamente banido de eventos desportivos internacionais devido à invasão à Ucrânia, ficará fora do sorteio para a fase de qualificação do Europeu Alemanha 2024, anunciou hoje a Federação de Futebol Russa.







REUTERS/Maxim Shemetov

"A seleção russa não vai participar no sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar em 09 de outubro em Frankfurt", lê-se em comunicado.Os dirigentes russos justificam o facto com "a decisão da UEFA, em fevereiro, de suspender a participação das seleções nacionais e clubes russos das competições que organiza".A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,2 milhões para os países europeus -, de acordo com a ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 5.916 civis mortos e 8.616 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.