Rúben Semedo absolvido de todas as acusações de violação de jovem grega

O futebolista internacional português Rúben Semedo foi absolvido pelo Conselho de Magistrados de Atenas de todas as acusações relativas à queixa de violação de uma jovem de 17 anos em agosto de 2021, revelou hoje aquele tribunal.







Al-Duhail SC

"Não há qualquer evidência contra ele nas acusações feitas. Todas as provas levam à sua absolvição. A sua absolvição era o único caminho", revelou Marizanna Kikiri, advogada do jogador português, depois de saber da comunicação do tribunal, na qual considera agora não haver indícios para a condenação de Rúben Semedo, tanto a partir de testemunhos como através do exame de instrução.Semedo, que na altura representava o Olympiacos, foi detido em 30 de agosto de 2021, na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, depois de uma jovem de 17 anos ter apresentado queixa junto das autoridades por alegada violação.O jogador, que sempre reclamou a sua inocência no caso, está atualmente no Al-Duhail, do Qatar, depois de ter representado o FC Porto na época passada, sempre por empréstimo do Olympiacos.