'Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada': a mensagem que Semedo recebeu antes de ser detido

Português acusado de violar jovem de 17 anos recebeu ameaça no Instagram dizendo-lhe: "Boa sorte na prisão". Vítima e testemunha ficaram na casa de Semedo após a alegada violação. Ameaças começaram após o jogador ter deixado de responder a mensagens da jovem.

Depois de ter saído esta quinta-feira em liberdade após o pagamento de uma fiança de 10 mil euros, continuam a conhecer-se novos contornos sobre a acusação de violação contra o internacional português Rúben Semedo.



Segundo o jornal grego 24/7 News, o jogador recebeu no Instagram uma mensagem de um perfil falso horas antes da sua detenção, com uma ameaça: "Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada".



Esta foi, segundo a imprensa grega, uma das provas apresentadas por Rúben Semedo durante a sua audição de duas horas e meia na quinta-feira, na qual admitiu ter tido relações sexuais com a jovem de 17 anos que fez a queixa, referindo que a mesma se apresentou como se tivesse 19 anos - e não como menor.