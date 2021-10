Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo candidatos à Bola de Ouro

O central Rúben Dias, o médio Bruno Fernandes e o avançado Cristiano Ronaldo são os três portugueses que integram a lista dos 30 candidatos à conquista da Bola de Ouro do France Football, para melhor futebolista de 2021.







Rúben Dias, do Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United, são estreantes entre os 30 finalistas, enquanto Cristiano Ronaldo já venceu o prémio por cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.Na última edição, em 2019 -- já que em 2020 a revista francesa decidiu não atribuir os seus prémios anuais devido à pandemia da covid-19 -, também houve três finalistas lusos, com Ronaldo a ser terceiro, Bernardo Silva nono e João Félix 28.º.Dos 30 finalistas, todos atuam nos cinco principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), sendo que constam cinco italianos campeões da Europa e apenas dois argentinos vencedores da Copa América.O campeão europeu Chelsea conta com cinco eleitos, entre os quais Romelu Lukaku, que jogou em 2020/21 no Inter de Milão, e o 'vice' Manchester City tem igualmente cinco.Lionel Messi, melhor marcador da Liga espanhola e vencedor da Taça do Rei em 2020/21, pelo FC Barcelona, e melhor jogador, marcador e 'rei' das assistências da Copa América, que, finalmente, venceu pela Argentina, é apontado como o favorito.Em caso de novo triunfo, revalidando a vitória na última edição, Messi passaria a contar sete troféus - pois já ganhou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019 -, mais dois do que Cristiano Ronaldo, o segundo do 'ranking' de vitórias.A Bola de Ouro de 2021 vai ser entregue em 29 de novembro.Riyad Mahrez, Alg (Manchester City)N'Golo Kanté, Fra (Chelsea)Erling Haaland, Nor (Borussia Dortmund)Leonardo Bonucci, Ita (Juventus)Mason Mount, Ing (Chelsea)Harry Kane, Ing (Tottenham)Gianluigi Donnarumma, Ita (AC Milan/Paris-SG)Karim Benzema, Fra (Real Madrid)Raheem Sterling, Ing Manchester City)Nicolò Barella, Ita (Inter de Milão)Lionel Messi, Arg (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)Bruno Fernandes, POR (Manchester United)Pedri, Esp (FC Barcelone)Luka Modric, Cro (Real Madrid)Giorgio Chiellini, Ita (Juventus)Kevin De Bruyne, Bel (Manchester City)Neymar, Bra (Paris Saint-Germain)Rúben Dias, POR (Manchester City)Lautaro Martínez, Arg (Inter de Milão)Simon Kjaer, Din (AC Milan)Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique)Jorginho, Ita (Chelsea)Mohamed Salah, Egi (Liverpool)César Azpilicueta, Esp (Chelsea)Romelu Lukaku, Bel (Inter de Milão/Chelsea)Cristiano Ronaldo, POR (Juventus/Manchester United)Gerard Moreno, Esp (Villarreal)Phil Foden, Ing (Manchester City)Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain)Luis Suárez, Uru (Atlético de Madrid)