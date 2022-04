Retirados do mercado em França vários chocolates Kinder por casos de salmonela

Vários produtos de chocolate da marca fabricados na Bélgica foram retirados do mercado francês por suspeitas de que possam ter sido o motivo de 21 casos de salmonela identificados no país.

Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images

A Direção-Geral da Saúde de França explicou hoje em comunicado que as suas investigações revelaram que os 15 doentes que foram interrogados até agora relataram ter consumido nos dias anteriores à manifestação dos sintomas de intoxicação aqueles produtos da marca Ferrero.Os produtos em causa são o Kinder Surprise em formato de 20 gramas, o Kinder Schoko-Bons com prazo de validade entre o final de abril e o final de agosto, o Kinder Happy Moment e o Kinder Mix com prazo de validade até final de agosto, em diferentes formatos.Todos estes chocolates foram feitos na mesma fábrica da Ferrero, na cidade belga de Arlon.Os casos de salmonela localizados em França e potencialmente ligados ao consumo deste chocolate - reportados em crianças com uma idade média de quatro anos - têm a mesma estirpe responsável por surtos no Reino Unido e na Irlanda, também associados a determinados produtos Kinder, salientou a autoridade de saúde francesa.