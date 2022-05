O avião bimotor Twin Otter, com 22 pessoas a bordo, três tripulantes e 19 passageiros, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom.

Recuperado último corpo das 22 pessoas a bordo do avião que caiu no Nepal

As equipas de resgate encontraram o 22.º e último corpo das pessoas a bordo do avião que se despenhou, no domingo, nos Himalaias, no Nepal, anunciaram esta terça-feira as autoridades nepalesas.







Fishtail Air Pvt Ltd Captain Nikalas Fjellgren/Handout via REUTERS

"Todos os corpos já foram encontrados", disse o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil nepalesa, Deo Chandra Lal Karn, à agência de notícias France-Presse."Vamos proceder à identificação dos corpos", acrescentou.O avião bimotor Twin Otter, com 22 pessoas a bordo, três tripulantes e 19 passageiros, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom.Os destroços foram encontrados na segunda-feira, espalhados na encosta de uma montanha, situada a 4.420 metros acima do nível do mar.Além de 16 nepaleses, incluindo os tripulantes, a aeronave transportava dois alemães e quatro indianos.Apesar da chuva que tinha caído na região nos dias anteriores, os voos tinham prosseguido como de costume. Os aviões nessa rota voam entre montanhas antes de aterrarem num vale.Os voos entre Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal, 200 quilómetros a oeste de Katmandu, e Jomson são uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o venerado templo de Muktinath.