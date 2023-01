Nepal revê para 66 número de mortos em acidente aéreo de domingo

No local onde o aparelho se despenhou, no centro do país, as equipas de socorro procuram também entre os destroços as "caixas negras" do avião. As causas do acidente ainda não foram determinadas.

As autoridades do Nepal reviram esta segunda-feira, dia de luto no país, o número de mortos no acidente de aviação, no domingo, de 68 para 66 das 72 pessoas a bordo.







REUTERS/Rohit Giri

O número de mortos, inicialmente de 68, foi revisto, disse o funcionário do distrito de Kaski Tek Bahadur K.C..Entretanto, no local onde o aparelho se despenhou, no centro do país, as equipas de socorro procuram também entre os destroços as "caixas negras" do avião. As causas do acidente ainda não foram determinadas.Uma testemunha, que filmou a aterragem do avião da varanda de casa, disse ter visto a aeronave voar baixo antes de virar repentinamente para a esquerda."Fiquei chocado", disse Diwas Bohora, citado pela agência de notícias Associated Press.A Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que a aeronave estabeleceu contacto com o aeroporto pela última vez perto do desfiladeiro de Seti, no centro do país, às 10h50 (05h05 em Lisboa) antes de cair.O avião tinha saído da capital Katmandu com destino a Pokhara, por volta das 10h30 (04h45 em Lisboa), e caiu durante a manobra de aproximação ao aeroporto internacional de Pokhara, no vale do rio Seti.Pokhara, localizada a 200 quilómetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular nos Himalaias.