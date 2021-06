Reativação do Aqueduto de Évora vai poupar 120 milhões de litros de água por ano

A reativação do Aqueduto da Água de Prata, em Évora, vai poupar 120 mil metros cúbicos (120 milhões de litros) de água tratada por ano, na rega de espaços verdes da cidade, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal.





Os trabalhos do projeto "LIFE - Água de Prata" deverão ter início "nos próximos dias", de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa pelo município, e vão permitir substituir a água tratada por outra "proveniente de nascentes e captações naturais", que será "transportada através do aqueduto".O projeto, com um orçamento superior a 1,3 milhões de euros, prevê a realização de obras de conservação do aqueduto, "sendo garantido que o monumento não será minimamente afetado na sua traça original", explica a autarquia, uma vez que "a água continuará a ser transportada por gravidade, respeitando os métodos originais".A água será proveniente de nascentes e poços que não são aproveitados atualmente, na Graça do Divor, sendo necessário, para isso, "proceder à respetiva limpeza e reabilitação" dos mesmos."Será construída uma rede de condutas destinada exclusivamente a distribuir a água do aqueduto por grande parte dos espaços verdes. O projeto prevê também a construção de um reservatório de 1.000 m3 (um milhão de litros), que terá como função regularizar o caudal e pressurizar a referida rede", acrescenta o comunicado da Câmara.O "LIFE - Água da Prata" irá promover também adaptações estruturais em alguns espaços verdes de Évora "para melhor resistirem a ondas de calor e fenómenos de precipitação extrema".As adaptações incluem "plantações de árvores nos jardins para aumento do ensombramento" e melhoria das "condições microclimáticas" no verão, proporcionando "um ambiente mais fresco e menor necessidade de rega".Além da poupança de 120 milhões de litros de água tratada por ano, a Câmara de Évora destaca a redução do consumo energético em bombagem de água, uma vez que 50% das áreas verdes passarão a ser abastecidas "por gravidade", o que se traduz numa redução de 2,16 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2) por ano.O aumento de ensombramento corresponderá a uma área de 10.100 metros quadrados e o aumento da resiliência a inundações, abrangendo 45% dos espaços verdes urbanos, irá abranger uma área total de 187.517 metros quadrados.Será ainda aumentada a resiliência e proteção de margens de ribeiros a fenómenos de precipitação extrema em 1.800 metros de linha de água urbana, nomeadamente através da utilização de pedra e plantação de árvores e arbustos nativos para sustentação das margens na ribeira da Torregela.O projeto "LIFE - Água de Prata" prevê ainda uma redução adicional do consumo de água para rega de 30 mil metros cúbicos (30 milhões de litros) por ano através da implementação de "outras medidas de eficiência".A maior parte das condutas do projeto serão instaladas em áreas verdes ou terrenos livres, mas, nalguns locais, será necessária a sua implantação junto a rodovias, estando previstas "ações pontuais de condicionamento de trânsito nalgumas zonas da cidade", que serão divulgadas "atempadamente" e "pelos meios habituais".O "LIFE - Água da Prata" tem um orçamento total de 1.354.352 euros e obteve um cofinanciamento de 60% de fundos comunitários europeus, através do programa LIFE da União Europeia.