Reaberto trânsito junto à embaixada da Ucrânia em Lisboa

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à lusa que o trânsito foi reaberto cerca das 20h, estando no local "o policiamento normal".

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O trânsito na Avenida das Descobertas junto à Embaixada da Ucrânia em Lisboa foi reaberto cerca das 20h, após ter sido cortado por um perímetro policial motivado pelo recebimento de duas cartas suspeitas, disse fonte da PSP.







TIAGO PETINGA/LUSA

A embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu esta segunda-feira pelas 15h dois envelopes suspeitos de poderem estar armadilhados, tendo chamado a PSP, a qual enviou para o local meios da Unidade Especial de Polícia que acabou por criar um perímetro e fechar aquela artéria principal ao trânsito enquanto procedia a investigações, tendo informado depois que não encontrou qualquer engenho explosivo nos dois envelopes.Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à lusa que o trânsito foi reaberto cerca das 20h, estando no local "o policiamento normal".Em 30 de novembro, um homem ficou ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope. Desde então, já foi revelada pelas autoridades espanholas a existência de mais cinco cartas com explosivos, a última das quais na embaixada do Estados Unidos em solo espanhol.