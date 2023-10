Quatro distritos sob aviso laranja a partir de terça-feira devido à chuva forte

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso amarelo na terça e quarta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o IPMA.







Mau tempo registado em Viana do Castelo na sexta-feira, dia 14. D.R.

O aviso laranja para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real já estão sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje por causa da chuva, passando depois na terça-feira a laranja.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso laranja para toda a costa portuguesa devido à agitação marítima forte.Numa nota hoje divulgada, o IPMA indica que os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à previsão de ondas de oeste com 4,5 a 5,5 metros, com altura máxima de 9 metros entre as 06:00 e as 21:00 de terça-feira.Estes distritos passam depois a aviso amarelo entre as 21:00 de terça-feira e as 03:00 de quarta-feira.No que diz respeito à chuva, o IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Santarém entre as 00:00 e as 15:00 de terça-feira.Todos os distritos do continente, exceto Faro, Beja, Évora e Portalegre, vão estar também sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 18:00 de terça-feira devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas terras altas.O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.A previsão de mau tempo para os próximos dias levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir no domingo um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.No aviso, a ANEPC pede a "adoção de comportamentos adequados" para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a fixação de estruturas soltas".Pediu igualmente cuidado na circulação junto a árvores, pela possibilidade de queda de ramos devido ao vento, evitar circular junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, não praticar atividades relacionadas com o mar, adotar uma condução defensiva e não atravessar zonas inundadas.