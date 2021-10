PSD: Moreira da Silva afasta candidatura à liderança e dirá quem apoia "em devido tempo"

O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva afastou hoje uma candidatura à liderança do partido e prometeu que, "em devido tempo", dirá qual considera "o melhor projeto" para a presidência dos sociais-democratas.





Numa publicação na rede social Facebook, Moreira da Silva esclarece que aguardou pela definição do atual presidente do PSD, Rui Rio, que hoje anunciou que será recandidato ao cargo."Confirmada que está tal recandidatura, entendo não dever eu próprio protagonizar uma candidatura própria, pois o superior interesse do país e do PSD aponta para que os militantes possam fazer a sua opção livre entre as duas vias distintas que são apresentadas e que se encontravam em preparação no terreno há longos meses", justificou.O antigo ministro desejou a Rui Rio e a Paulo Rangel, os dois candidatos anunciados até agora, "as maiores felicidades no confronto elevado de ideias e projetos que vão assumir", sublinhando que o PSD "precisa de ser capaz de, urgentemente, se constituir como alternativa séria de Governo para Portugal"."Acompanharei atentamente a campanha interna que vai agora iniciar-se e não deixarei, em devido tempo, de emitir a minha opinião sobre aquele que considero o melhor projeto", assegurou.