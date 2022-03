Prisão preventiva para jovem suspeito de esfaquear ex-namorada em escola de Sintra

O Tribunal determinou hoje prisão preventiva para o jovem, de 17 anos, suspeito de ter esfaqueado na terça-feira a ex-namorada, da mesma idade, à porta de uma escola em Sintra, disse à agência Lusa fonte da PSP.







O crime ocorreu na terça-feira à porta da Escola Secundária de Mem-Martins, no concelho de Sintra, onde o jovem esfaqueou, na zona do pescoço, uma rapariga, também de 17 anos, que foi transportada em estado "muito grave" para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Nesse dia, fonte do Hospital de Santa Maria adiantou à Lusa que a jovem foi operada e que se encontrava estável.Contactada hoje pela Lusa, fonte do hospital disse que a jovem se mantinha estável.Após ter cometido o crime, o suspeito, ex-namorado da vítima, ainda tentou fugir, mas seria intercetado por agentes da PSP e detido.Presente hoje ao Tribunal de Sintra, foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva.