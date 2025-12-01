Sábado – Pense por si

Morreu o médico e pianista de jazz Barros Veloso aos 95 anos

Foi um dos mais reconhecidos nomes do jazz em Portugal, estando entre os primeiros sócios do Hot Clube de Portugal.

Lusa 01 de dezembro de 2025 às 20:06
O médico e pianista Barros Veloso, um dos nomes históricos do jazz moderno e do Hot Clube de Portugal, morreu no domingo em Lisboa aos 95 anos, disse à Lusa o amigo e investigador João Moreira dos Santos esta segunda-feira.

De acordo com a mesma fonte, Barros Veloso morreu num hospital em Lisboa, em consequência de complicações de saúde.

António José de Barros Veloso dizia que dedicou toda a vida à Medicina, desde 1957 até se reformar aos 70 anos, especializado em Oncologia e Medicina Interna e sempre em hospitais civis de Lisboa.

No entanto, a par do percurso médico, em exercício, investigação e ensino, Barros Veloso também dizia, em várias entrevistas, que a música esteve sempre presente na sua vida e que começou a tocar sozinho, de ouvido, sem saber ler uma pauta.

Foi um dos mais reconhecidos e históricos nomes do jazz moderno em Portugal, estando entre os primeiros sócios do Hot Clube de Portugal (HCP), fundado na capital em 1948.

"Espírito iluminado, a sua sabedoria, sensibilidade, inteligência e generosidade foram uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele", lembrou o Hot Clube de Portugal em nota de pesar partilhada nas redes sociais.

Segundo o HCP, Barros Veloso foi uma presença regular em dezenas de concertos e 'jam sessions', "tendo tocado com músicos de todas as gerações, dos mais jovens aos mais consagrados. O seu ciclo de concertos às terças-feiras no Hot Clube, conhecido como 'as terças-feiras do Doutor' deixou uma marca indelével na história do clube".

Nascido a 27 de setembro de 1930 em Coimbra, onde se licenciou em Medicina, Barros Veloso deixa vários livros publicados, que espelham o interesse por temas distintos, como Música, Azulejaria, Filosofia e Medicina, nomeadamente "Médicos e Sociedade -- Para uma história da Medicina em Portugal no século XX", "História e Azulejos dos Hospitais Civis de Lisboa", "Azulejaria de Fachada em Lisboa" e "Notas de Jazz: 22 Semínimas".

Barros Veloso, que em 2018 recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, também deixa registos discográficos, em "Doctetos -- Barros Veloso entre amigos" (2010) e "Jazz Trintage" (1987).

Em 2021 foi publicado o livro biográfico "António José de Barros Veloso -- Uma Vida, Vários Mundos", por Margarida Almeida Bastos.

O velório de Barros Veloso realiza-se a partir das 16:00 de terça-feira no cemitério de Carnide, em Lisboa, e o funeral realiza-se na quarta-feira.

