Presidente angolano elogia papel da China na "construção da segurança mundial"

24 de setembro Talismã Xavier com Ana Bela Ferreira

O Presidente angolano, João Lourenço, enviou ao homólogo chinês, Xi Jinping, uma mensagem de felicitações pelos 73 anos da República Popular da China, assinalados hoje, salientando o papel de Pequim "na construção da segurança mundial".





"Gostaria de partilhar convosco este momento de celebração, para enaltecer o progresso ininterrupto realizado pela República Popular da China desde a segunda metade do século XX", escreveu Lourenço na mensagem, apontando aquele país asiático como "referência mundial de estabilidade, progresso e desenvolvimento, mas também como mais um pilar sobre o qual se fortifica a construção da paz e a segurança mundial".O Presidente angolano manifestou, em nome próprio e do seu povo, o desejo de que se mantenha o espírito de cooperação entre Luanda e Pequim, "estreitando os laços tradicionais de amizade, alicerçados na solidariedade internacional", para "insuflar uma nova dinâmica de cooperação".Em 01 de outubro de 1949, o líder histórico Mao Zedong proclamou a criação da República Popular da China, uma data que assinala o início do regime em vigor.